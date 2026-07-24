Елена Буянова рассказала о прогрессе Марии Захаровой в изучении четверного лутца

Бронзовый призёр чемпионата мира (1983) по фигурному катанию, а ныне тренер Елена Буянова сообщила, что её подопечная, российская фигуристка Мария Захарова работает над четверным лутцем и уже исполняет его в каскаде на тренировках.

«Сейчас Мария учит четверной лутц, уже выезжает его в каскаде с тройным тулупом на тренировках. За счёт своей энергии и физической силы она очень работоспособна. На тренировке за 45 минут выкладывается полностью. Намеченную тренером работу выполнит полностью, не уйдёт со льда, если что-то недоделала. Такое качество в наши дни стало редкостью», — приводит слова Буяновой журнал «Лёд».

18-летняя Захарова является бронзовым призёром чемпионата России — 2026.