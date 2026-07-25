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Авербух сообщил, что при необходимости готов поставить новую программу Аделии Петросян

Авербух сообщил, что при необходимости готов поставить новую программу Аделии Петросян
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Серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию в танцах на льду, хореограф Илья Авербух сообщил, что готов поставить программу российской фигуристке Аделии Петросян, если она обратится к нему с этой просьбой.

– Вы хотели бы поставить новую программу для Петросян?
– Никогда никому не навязываюсь. Если спортсмен или тренер звонят и просят, всегда открыт.

– А если Аделия обратится?
– Конечно. Аделия – талантливая девушка. Дай бог, чтобы в её карьере всё получалось. Огромное спасибо штабу Этери Тутберидзе. Думаю, мы все должны быть благодарны за то, чего добилась Аделия. Она это и написала в своём посте. Ну, а дальше — всем удачи! Это тоже часть нашей жизни — смена тренеров, – приводит слова Авербух Sport24.

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