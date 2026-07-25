Евгения Медведева рассказала детали предстоящей свадьбы с Ильдаром Гайнутдиновым

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева рассказала подробности предстоящей свадьбы с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

«Если говорить о том, в широком или узком кругу будет свадьба, то из-за того, что мы люди в определённой степени медийные, — у Ильдара много проектов, он работает в нескольких театрах и много гастролирует, у меня тем более — поэтому у нас очень много хороших знакомых и друзей, и в нашем случае получился достаточно большой список гостей. Свадьба планируется крупная, но при этом она не будет чем-то медийным.

Мы думали отметить узким кругом, в пределах 50 человек гостей, но так не получается. В результате будет намного больше 100 человек, но при этом это все близкие люди, с которыми мы контактируем и общаемся практически каждый день. Удивительно, насколько такое событие, как свадьба, открывает тебе число людей, с которыми ты по-настоящему общаешься, по работе или внутри семьи. В результате получился огромный список гостей, так что свадьба получается крупная, но при этом все – свои.

Это будет этим летом, прямо в центре Москвы. Потому что большинство гостей – люди очень занятые, выездную свадьбу мы даже не рассматривали. Люди заняты по работе, тем более это вторая половина лета, осень надвигается, многие начинают готовить детей к школе. Поэтому мы выбрали локацию, которая будет удобна и нам, и гостям», — приводит слова Медведевой «РИА Новости Спорт».