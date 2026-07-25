«А можно ли ему доверять школу?» Свищёв — о словах Плющенко о деградации фигуристов

Президент Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР) и депутат Госдумы Дмитрий Свищёв поставил под сомнение способность Евгения Плющенко работать с детьми после его слов о деградации российских спортсменов в рамках соревнований исключительно в родной стране.

«Евгений Плющенко сейчас занимается своей академией фигурного катания. И встаёт вопрос, а можно ли ему доверять школу? Как он может воспитать детей и что может передать тем, кого тренирует. Где преемственность российской школы фигурного катания и где патриотизм? Как он может рассказывать детям, которых тренирует, о патриотизме, если он своего собственного ребёнка отправил выступать за другую страну?

Вопросов к Плющенко очень много. Михаил Владимирович [Дегтярёв] недавно совершенно правильно жёстко прошёлся по Плющенко, отстаивая в том числе интересы всех наших российских фигуристов и славные традиции наших тренеров», – цитирует Свищёва «РИА Новости Спорт».

Ранее сын Плющенко Александр получил разрешение выступать на международной арене за Азербайджан.