Железняков: Тутберидзе точно должна быть в Зале славы, по поводу Плющенко могу усомниться

Хореограф Алексей Железняков высказался о том, нужно ли включить российских тренеров Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе в Зал славы фигурного катания.

«Плющенко и Тутберидзе нет в Зале славы мирового фигурного катания? Это удивительно. Кто-кто, а Тутберидзе точно должна быть в нём, это однозначно. По поводу Евгения ещё могу как-то усомниться, потому что должны быть действительно великие результаты в качестве тренера. Мишин, Москвина, Этери Георгиевна — выдающиеся тренеры, которые должны быть в Зале славы. Тутберидзе вообще одна из первых должна там присутствовать. Такие выдающиеся результаты у её спортсменов, а её там нет. Если это международная история, тогда всё понятно…

Если говорить про Плющенко, то как спортсмен он тоже заслуживает попадания в Зал славы, как и Ягудин. Евгений, несомненно, внёс огромный вклад в фигурное катание как спортсмен. Но как тренер — ещё могу усомниться. Должны быть серьёзные результаты у его спортсменов. Только тогда он может состояться как тренер и войти в Зал славы, но пока я в этом сомневаюсь», — приводит слова Железнякова Sport24.