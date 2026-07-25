«Ему удалось навести порядок в судействе». Шеховцова — о Сихарулидзе

Технический контролёр и судья ISU в танцах на льду Алла Шеховцова заявила, что жёсткая политика главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антона Сихарулидзе в отношении судейства помогла сделать результаты соревнований более объективными.

«Во-первых, и это самое главное, — это достаточно жёсткая политика Антона Тариэльевича Сихарулидзе, которая направлена на повышение объективности судейства, что стимулировало спортсменов к более серьёзной работе. Благодаря его политике по некоторому снижению оценок за компоненты многие ведущие дуэты перестали почивать на лаврах и поняли, что надо ещё немножко поработать. Ему удалось навести порядок в судействе: оценки действительно стали более объективными, что даёт спортсменам чувство справедливости и подстёгивает мотивацию работать дальше, поскольку они понимают, что если они будут хороши, то судьи их по достоинству оценят.

Во-вторых, в этом году у нас сильно обострилась конкуренция на всех уровнях, а не только между лидерами. Сегодня наметилась тенденция обострения борьбы за первое место. Разница в оценке между двумя лидирующими парами — четыре с небольшим балла — уже не такая значительная, как это было в прошлом сезоне. Затем у нас идёт интереснейшая борьба за третье место.

Сегодня никто из судей и специалистов не может спрогнозировать, какой же будет итог соревнований. Дальше, у нас с пятого по седьмое место борются между собой достаточно сильные и интересные дуэты среднего звена, которые также стремительно прогрессируют. И главное, что у них всех есть своё лицо, свой почерк и своё видение нашей дисциплины.

В танцах на льду важно иметь свою индивидуальность, свой уникальный имидж, своё понимание музыки, танца, движений. Все они составляют серьёзную конкуренцию друг другу — посмотрите, как все постоянно меняются местами в течение сезона: у нас в разрыве в один балл могут находиться три, а то и четыре пары. В этом секрет прорыва. Танцы стало интересно смотреть.

Знаете, в финале Гран-при во время произвольного танца я с большим интересом наблюдала, как Саша Бойкова смотрела прокаты, как аплодировала. Очевидно, что ей как профессиональной спортсменке было интересно смотреть танцы, что они её захватывают. В-третьих, нам удалось совместно с нашими тренерами найти понимание, в каком направлении двигаться», – сказала Шеховцова в интервью журналу «Лёд».