Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова показала новую причёску.

«Я вот обновила свою причёску. Теперь я кудрявая. Мне кажется, что мне идёт, мне очень нравится», – сказала Загитова в видео в своём телеграм-канале.

Загитовой 24 года. Она является второй в истории и первой в России фигуристкой, собравшей все возможные крупные титулы на взрослом и юниорском уровне. На её счету золото Олимпийских игр 2018 года, победа на чемпионате мира — 2019 и золотая медаль чемпионата Европы 2018 года. Также Загитова является победительницей финала взрослого и юниорского финала Гран-при ISU и чемпионкой мира среди юниоров.