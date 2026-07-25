«Какая-то чересчур сентиментальная стала». Трусова — о взрослении сына

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась мыслями о взрослении сына.

«Не знаю, только у меня или у всех так, но я, кажется, столько эмоций не испытывала до того, как родился Миша. Вообще в жизни. Всегда считала себя не очень сентиментальным человеком, не эмоциональным. Да, иногда психовала на тренировках, плакала. Но это больше такое… не про эмоции, а просто когда не получается.

А сейчас каждый раз, когда я смотрю на Мишу и когда он начинает что-то новое делать… У меня сразу ком в горле, глаза на мокром месте. Я не знаю, какая-то чересчур сентиментальная стала. И сейчас тоже, вот он ходит… Ну, понятно, он давно уже сделал первые шаги, но с каждым разом он всё больше и дольше ходит.

И когда я вижу, как он идёт, для меня это прям вообще… Мне так радостно за него и одновременно грустно, что он уже такой взрослый. В общем, я не знаю, что со мной делать. Вот», – сказала Трусова в видео в своём телеграм-канале.

В августе 2024 года Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Летом 2025 года у пары родился сын Михаил.