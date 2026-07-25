Татьяна Тарасова посетит контрольные прокаты юниорской сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что планирует посетить контрольные прокаты юниорской сборной России, которые пройдут с 28 по 31 июля на учебно-тренировочной базе в Новогорске.

«Да, посещу все дни прокатов», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе. Его уже получили все лидеры юниорской сборной России по фигурному катанию. 13 спортсменов выступят на первом этапе Гран-при. На данный момент на турнир заявлены Лев Лазарев, Елена Костылева, Мария Фефелова и Артём Валов, Полина Шешелева и Егор Карнаухов.