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Татьяна Тарасова посетит контрольные прокаты юниорской сборной России

Татьяна Тарасова посетит контрольные прокаты юниорской сборной России
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что планирует посетить контрольные прокаты юниорской сборной России, которые пройдут с 28 по 31 июля на учебно-тренировочной базе в Новогорске.

«Да, посещу все дни прокатов», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе. Его уже получили все лидеры юниорской сборной России по фигурному катанию. 13 спортсменов выступят на первом этапе Гран-при. На данный момент на турнир заявлены Лев Лазарев, Елена Костылева, Мария Фефелова и Артём Валов, Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

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