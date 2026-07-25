Алина Горбачёва сделала первый прыжок с правой ноги после травмы

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 по фигурному катанию Алина Горбачёва показала, как сделала первый прыжок с правой ноги после серьёзной травмы.

«Первый прыжок с правой ноги за восемь месяцев. Тройной риттбергер», – написала Горбачёва в своём телеграм-канале.

Горбачёва получила травму колена во время одной из тренировок в начале сезона-2025/2026. В январе 2026 года фигуристка отправилась в Германию, где перенесла операцию на мениске. Из-за травмы спортсменка не смогла принять участие в чемпионате России, который прошёл в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге, и последующих внутрироссийских стартах. Недавно стало известно, что Алина получила нейтральный статус ISU.