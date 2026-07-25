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«Нельзя расслабиться и кататься». Глейхенгауз — о ледовых шоу Team Tutberidze

«Нельзя расслабиться и кататься». Глейхенгауз — о ледовых шоу Team Tutberidze
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Хореограф-постановщик штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, в чём особенность ледовых шоу их команды.

«Есть спектакли или просто шоу, которые более театральные, где акцент идёт на костюмы, декорации. Все катают какие-то определённые истории – «Ромео и Джульетту», как у Ильи [Авербуха] было, «Кармен». У нас совершенно другой формат шоу.

Нельзя расслабиться и кататься в нашем туре, потому что всё равно нужно прыгать четверные прыжки. Плюс мы сохраняем форму дольше нашим спортсменам. Так бы они уже били баклуши, а так тебе ещё целый месяц надо будет катать соревновательные программы.

Больше всего я люблю, когда после постановки номеров начинают жаловаться, что это сложнее, чем их программы, и что они не могут их доехать – не хватает дыхалки. Хотя, кажется, конец сезона и пик формы ещё до конца не ушёл. Но да, такие номера мы ставим и такой у нас подход», – сказал Глейхенгауз в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.

Ежегодно весной команда Этери Тутберидзе представляет в разных городах России серию шоу «Team Tutberidze — Чемпионы на льду».

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