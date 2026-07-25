«Я всегда приветствую честность». Федченко — о диалоге с родителями фигуристов

Российский тренер Софья Федченко рассказала, что она больше всего ценит в диалоге с родителями фигуристов.

— Длительность карьеры спортсмена от чего зависит?

— Зависит от договора между спортсменом, его родителями и тренером. Если они между собой договорились, что работают на долгую карьеру, тогда есть высокий шанс, что так и будет. Плюс доверие родителей к тренеру, к его человеческим и профессиональным компетенциям. Если доверия нет, то лучше вообще не начинать. У меня, кстати, были в группе родители, с которыми мы договорились, что, когда их дети выучат все тройные прыжки, они пойдут к другим, более известным тренерам. Для меня такая честность важна не только с точки зрения морали, но и с точки зрения моего труда, потому что научить спортсмена всем тройным — это одна история, а выкатать вторую Горбачёву — совсем другая. Если мы с вами планируем быть вместе долго, то не гонимся за какими-то четверными прыжками в 10 лет, а учимся красиво кататься, учимся понимать фигурное катание. Мне как тренеру всегда хотелось долгой карьеры и высокого результата, и с тех пор в моих взглядах ничего не поменялось.

— Как часто вам говорят, что хотят выучить тройные и уйти?

— Это происходит периодически, и я всегда приветствую честность в диалоге с родителями. Когда ко мне в группу в семь лет пришла Вика Стрельцова, у которой из прыжков был только кривенький одинарный аксель, то ее мама открыто сказала, что, как только Вика выучит все тройные и каскады, они пойдут просматриваться в группу Этери Тутберидзе. Мы с Викой не только выучили все тройные прыжки, но и начали учить четверной сальхов, хотя я всегда знала, что она уйдёт, — сказала Федченко в интервью журналу «Лёд».