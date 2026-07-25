Корейский фигурист Чун Хван Чха с большой долей вероятности пропустит сезон-2026/2027

Серебряный призёр чемпионата мира — 2023 корейский фигурист Чун Хван Чха с большой долей вероятности сделает перерыв в спортивной карьере на сезон-2026/2027 из-за своего шоу.

В августе в Сеуле, Корея, пройдёт шоу Solo Leveling On Ice, в котором Чха исполнит главную роль. Также фигурист выступит хореографом проекта.

Корейскому спортсмену 24 года. Он является первым южнокорейским фигуристом, завоевавшим медаль на чемпионате мира. Также Чун Хван Чха имеет на своём счету победу на чемпионате четырёх континентов (2022) и Азиатских играх (2025). На Олимпиаде 2026 года в Милане кореец занял четвёртое место.