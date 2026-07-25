«Я её поддерживаю, успокаиваю». Косторная высказалась об уходе Петросян от Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года российская фигуристка Алёна Косторная высказалась об уходе трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Сейчас я на связи с Аделией, мы хорошо общаемся. Я её поддерживаю, успокаиваю. Я думаю, что Аделия – сильная и классная спортсменка. Она обязательно реализует себя, она покажет себя с разных сторон. В общем, моя огромная поддержка. Я всеми руками и ногами буду её поддерживать всегда», – приводит слова Косторной StarHit.

Напомним, ранее Петросян объявила о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. О новом тренере спортсменки пока неизвестно.