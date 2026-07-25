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«Я её поддерживаю, успокаиваю». Косторная высказалась об уходе Петросян от Тутберидзе

«Я её поддерживаю, успокаиваю». Косторная высказалась об уходе Петросян от Тутберидзе
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Чемпионка Европы 2020 года российская фигуристка Алёна Косторная высказалась об уходе трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Сейчас я на связи с Аделией, мы хорошо общаемся. Я её поддерживаю, успокаиваю. Я думаю, что Аделия – сильная и классная спортсменка. Она обязательно реализует себя, она покажет себя с разных сторон. В общем, моя огромная поддержка. Я всеми руками и ногами буду её поддерживать всегда», – приводит слова Косторной StarHit.

Напомним, ранее Петросян объявила о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. О новом тренере спортсменки пока неизвестно.

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