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«На самом деле неприемлемо». Свищёв — о словах Плющенко о деградации фигурного катания

«На самом деле неприемлемо». Свищёв — о словах Плющенко о деградации фигурного катания
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Президент Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР) и депутат Госдумы Дмитрий Свищёв выразил мнение, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пока не является экспертом, который может оценивать уровень российского фигурного катания.

«Я на сто процентов согласен с Михаилом Владимировичем Дегтярёвым. Считаю, что такое отношение к своему виду спорта и к нашей школе фигурного катания, которые самого Плющенко и создали, на самом деле неприемлемо. Никакой деградации нет, более того, даже в условиях санкций сохранена российская школа фигурного катания. Как и славные советские и российские традиции в этом виде спорта. И это признано мировыми экспертами. А Плющенко таковым на сегодняшний день не является», – приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Евгений Плющенко заявил, что его вид спорта в России деградирует. После этого министр спорта РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал его слова, заявив, что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать такие выводы.

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