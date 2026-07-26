«Аделия не выдержала этой конкуренции». Андрей Бушков — об уходе Петросян от Тутберидзе

Чемпион мира в парном катании россиянин Андрей Бушков предположил, с чем может быть связан уход трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян из тренировочной группы Этери Тутберидзе.

– Может, уход Аделии связан с тем, что к Тутберидзе вернулась Александра Трусова и стала примой в группе, а Петросян от этого некомфортно?

– Конечно, это могло повлиять. Одни с конкуренцией тянутся и растут, других эта конкуренция «душит». Скорее всего, тут второй вариант. Потому что Трусова – боец, каким и раньше была. После рождения ребёнка она стала другим человеком, более спокойным и уравновешенным. И более уверенной в себе. Не самоуверенной, какой была раньше, а именно уверенной и стабильной. Плюс у неё большая мотивация. Она готова всех отодвинуть в сторону и пройти вперёд. Может, Аделия не выдержала этой конкуренции, – приводит слова Бушкова «Спорт день за днём».