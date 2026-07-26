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Алёна Косторная — о Трусовой: я с Сашей не общаюсь. Мы не близки

Алёна Косторная — о Трусовой: я с Сашей не общаюсь. Мы не близки
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Чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании Алёна Косторная рассказала, общается ли она с серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года Александрой Игнатовой (Трусовой).

«Я с Сашей не общаюсь. Нет, мы не близки. Удачи Саше», — приводит слова Косторной StarHit.

В начале 2026 года Александра Трусова объявила о возобновлении профессиональной спортивной карьеры. В предстоящем сезоне она выйдет на соревнования под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Алёна Косторная в 2023 году перешла из одиночного катания в парное. Позднее фигуристка вышла замуж за Георгия Куницу, который стал её партнёром. Косторная и Куница не участвовали в соревнованиях с осени 2024 года из-за беременности Алёны. В сентябре 2025-го у пары родился сын Дмитрий.

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