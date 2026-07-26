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«Верим в тебя!» Плющенко показал подготовку Вероники Жилиной к международному старту

«Верим в тебя!» Плющенко показал подготовку Вероники Жилиной к международному старту
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко показал, как российская фигуристка Вероника Жилина, с недавних пор представляющая Азербайджан, готовится к «челленджеру» Kinoshita Group Cup, который пройдёт в Токио, Япония, с 4 по 6 сентября.

«Вероника Жилина готовится к ISU Challenger Series – Kinoshita Group Cup в Японии.
Она очень, очень долго ждала этого момента, пропустив три соревновательных сезона.
У неё были травмы и двухлетний летний карантин.
Хочется, чтобы у Вероники всё получилось.
Верим в тебя, Ника!
Верим в твой талант и силу!» – написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе без государственной символики.

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