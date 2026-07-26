«Верим в тебя!» Плющенко показал подготовку Вероники Жилиной к международному старту

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко показал, как российская фигуристка Вероника Жилина, с недавних пор представляющая Азербайджан, готовится к «челленджеру» Kinoshita Group Cup, который пройдёт в Токио, Япония, с 4 по 6 сентября.

«Вероника Жилина готовится к ISU Challenger Series – Kinoshita Group Cup в Японии.

Она очень, очень долго ждала этого момента, пропустив три соревновательных сезона.

У неё были травмы и двухлетний летний карантин.

Хочется, чтобы у Вероники всё получилось.

Верим в тебя, Ника!

Верим в твой талант и силу!» – написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе без государственной символики.