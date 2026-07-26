Стала известна личность молодого человека Марии Захаровой

Возлюбленным бронзового призёра чемпионата России – 2026 фигуристки Марии Захаровой оказался 20-летний российский хоккеист Илья Паутов. Ранее Захарова опубликовала у себя на странице в соцсети фотографию, где запечатлена с молодым человеком спиной, держась с ним за руки. Аналогичный снимок размещён в аккаунте Паутова.

Фото: Личный архив Марии Захаровой

1 июня стало известно, что Паутов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Форвард был выбран «Филадельфией» в шестом раунде под 173-м общим номером на драфте НХЛ 2024 года. В сезоне-2025/2026 Паутов провёл 39 матчей с учётом плей-офф в Молодёжной хоккейной лиге за московскую «Красную Армию» системы ЦСКА. На его счету 14 заброшенных шайб и 19 результативных передач.

Мария Захарова летом 2026 года проходит в США стажировку у известного американского тренера Рафаэля Арутюняна.