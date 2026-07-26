«Режим девочки всегда включён». Загитова опубликовала новые фото

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые летние фотографии на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Загитовой

Фото: Из личного архива Загитовой

Фото: Из личного архива Загитовой

Фото: Из личного архива Загитовой

«Режим девочки всегда включён», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Алине Загитовой 24 года. Она является второй в истории (после кореянки Ким Ю На) и первой в России фигуристкой, собравшей все возможные крупные титулы на взрослом и юниорском уровнях. На её счету золото Олимпийских игр 2018 года, победа на чемпионате мира — 2019 и золотая медаль чемпионата Европы 2018 года. Также Загитова является победительницей финалов взрослого и юниорского финалов Гран-при ISU и чемпионкой мира среди юниоров