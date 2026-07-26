Фото: Косторная и Куница активно проводят свободное время на сборах в Азербайджане

Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала в социальной сети фотографии с мужем Георгием Куницей и их сыном Дмитрием. Спортсмены сейчас находятся на сборах в Азербайджане.

Фото: Из личного архива Косторной

Фото: Из личного архива Косторной

Фото: Из личного архива Косторной

В 2023 году Косторная заявила о переходе из одиночного катания в парное. Позднее спортсменка вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу, который стал её партнёром. В сентябре 2025 года у пары родился первенец. После рождения ребёнка спортсмены сообщали о намерении продолжить карьеру. Известно, что на предстоящий сезон-2026/2027 новую короткую программу им поставили Албена Денкова и Максим Ставиский, а произвольную программу спортсмены оставят старую («Мастер и Маргарита»).