Евгений Семененко выступит в шоу Бенуа Ришо во Франции

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко выступит в ледовом шоу известного хореографа Бенуа Ришо во Франции, которое пройдёт 9 августа. Об этом сообщили на официальных страницах шоу в соцсетях.

Среди других участников заявлены:

чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа (Франция);

олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров (Казахстан);

чемпион Европы Ника Эгадзе (Грузия);

Стивен Гоголев (Канада) и другие.

Напомним, сейчас Семененко вместе со своим тренером Алексеем Мишиным находится на сборах Ришо в Италии.

Ранее французский хореограф поставил фигуристу произвольную программу на будущий сезон-2026/2027. Ришо специально приезжал в Новогорск, чтобы поработать с российскими спортсменами.