Евгений Семененко выступит в шоу Бенуа Ришо во Франции
Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко выступит в ледовом шоу известного хореографа Бенуа Ришо во Франции, которое пройдёт 9 августа. Об этом сообщили на официальных страницах шоу в соцсетях.
Среди других участников заявлены:
- чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа (Франция);
- олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров (Казахстан);
- чемпион Европы Ника Эгадзе (Грузия);
- Стивен Гоголев (Канада) и другие.
Напомним, сейчас Семененко вместе со своим тренером Алексеем Мишиным находится на сборах Ришо в Италии.
Ранее французский хореограф поставил фигуристу произвольную программу на будущий сезон-2026/2027. Ришо специально приезжал в Новогорск, чтобы поработать с российскими спортсменами.
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