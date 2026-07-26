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Евгений Семененко выступит в шоу Бенуа Ришо во Франции

Евгений Семененко выступит в шоу Бенуа Ришо во Франции
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Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко выступит в ледовом шоу известного хореографа Бенуа Ришо во Франции, которое пройдёт 9 августа. Об этом сообщили на официальных страницах шоу в соцсетях.

Среди других участников заявлены:

  • чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа (Франция);
  • олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров (Казахстан);
  • чемпион Европы Ника Эгадзе (Грузия);
  • Стивен Гоголев (Канада) и другие.

Напомним, сейчас Семененко вместе со своим тренером Алексеем Мишиным находится на сборах Ришо в Италии.

Ранее французский хореограф поставил фигуристу произвольную программу на будущий сезон-2026/2027. Ришо специально приезжал в Новогорск, чтобы поработать с российскими спортсменами.

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