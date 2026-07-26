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Дочь олимпийской чемпионки Грищук заявила о домашнем насилии со стороны матери

Дочь олимпийской чемпионки Грищук заявила о домашнем насилии со стороны матери
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Дочь двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Грищук заявила о домашнем насилии со стороны своей матери. Девушку зовут Скайлер Грейс Грищук.

«Никогда не представляла, что мне придётся поделиться таким сокровенным, ведь я хранила это в тайне так много лет. Но я всё же подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери Оксаны Грищук после фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы.

Это было невероятно тяжёлое решение. Если вы сталкивались с проявлениями жестокости в семье или переживали подобные ситуации, я с благодарностью выслушаю вас. Спасибо всем, кто поддерживал меня всё это время», — написала Скайлер на своих страницах в соцсетях.

Скайлер Грейс Грищук 23 года. Она родилась в США.

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