Оксана Грищук отреагировала на обвинения в домашнем насилии от своей дочери

Двукратная олимпийская чемпионка и четырёхкратная победительница чемпионата мира по фигурному катанию в танцах на льду Оксана Грищук отреагировала на обвинения в домашнем насилии от своей дочери Скайлер Грейс Грищук.

«Не обращайте внимания. Это всё неправда», — приводит слова Грищук Sport24.

Ранее дочь фигуристки заявила в социальной сети, что стала жертвой эмоционального и физического насилии со стороны матери и подала заявление о домашнем насилии в отношении Оксаны Грищук.

Оксана Грищук с середины 1990-х живёт в США. Скайлер родилась 19 августа 2002 года в Калифорнии. Фигуристка воспитывала дочь самостоятельно.