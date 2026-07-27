Вышел седьмой выпуск спецпроекта «Чемпионата» о родителях в фигурном катании

«Чемпионат» продолжает спецпроект «Семейный каскад», в котором мы рассказываем о пути родителей в фигурном катании. Именно они приводят в спорт наших фигуристов, помогают им во всём, поддерживают и направляют на протяжении их спортивной карьеры.

Их вклад сложно переоценить, однако чаще всего эти герои остаются в тени. Именно поэтому мы хотим показать мам и пап наших фигуристов, рассказать, чем они занимаются и что вложили в развитие своих детей. Наша цель — раскрыть человеческую сторону спорта. Показать, что за громкими именами и идеальными образами стоят реальные люди, чья жизнь либо полностью трансформировалась, либо адаптировалась ради успеха своих детей.

Героиней нового выпуска стала Светлана Янченкова, мама российского фигуриста Матвея Янченкова, двукратного призёра чемпионата России в парном катании.