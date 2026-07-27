Мама фигуриста Янченкова рассказала, как её сын начал заниматься фигурным катанием

Светлана Янченкова, мама российского фигуриста Матвея Янченкова, рассказала, как её сын начал заниматься фигурным катанием.

«На коньках он где-то с двух лет. Я вообще называю становление карьеры Матвея «ходом конём». Первый «ход» — совмещение с пяти лет футбола, бальных танцев и фигурного катания. Сначала он просто бегал по льду, а потом уже начал понемногу в наш спорт включаться. Тогда же случилась поездка на Олимпиаду-2014 в Сочи. Я как тренер была там на семинарах, а Матвей работал «цветочным ребёнком».

В том, чтобы его в итоге пригласили, немаловажную роль сыграл Александр Коган. Я прямо его лично просила, чтобы Матвея взяли, потому что там были 15 детей из Сочи и много детей из Москвы. А мы жили на тот момент в городе Лесном в Свердловской области. И я прямо уговаривала его, чтобы я, как волонтёр и как мама, привезла своего ребёнка тоже поволонтёрить — собирать игрушки и цветы. И тогда всё ещё больше закрутилось. Он сидел за бортом и влюбился в фигурное катание. В это время оно окончательно перевесило футбол, о котором сын раньше тоже много думал.

Второй ход — это был переезд из Лесного в Екатеринбург. Тогда мы конкретно поехали к тренеру Александру Васильевичу Тарасову — это папа Филиппа Тарасова, который сейчас работает в группе Этери Тутберидзе. Он тогда вёл пары, и у него была группа мальчишек. Матвею тогда было 10 лет. И он там три года ещё одиночкой позанимался, но в 13 уже перешёл в пары. Причём это не без моей руки обошлось, так как я тогда сама на своём катке создала три пары, арендовала лёд, приглашала тренеров, того же Филиппа, чтобы он учил наших детей. И Матвей перешёл в парное катание. Вообще первой партнёршей стала его сестра Полина, дочка моя. Ей было восемь лет, ему 13. Потом через год мы ему поменяли партнёршу на Милану Омельченко.

Далее случился третий «ход» — мы приехали в Пермь и я увидела там вывески с поздравлениями Аполлинарии Панфиловой и Дмитрию Рылову, что они где-то там что-то заняли. Спросила, как обстоят дела с парным катанием в Перми. Мне сказали: «Очень хорошо, всё продвигается». Ну и всё, я приехала домой и говорю Матвею: «Давай съездим на просмотр». Павлу Сергеевичу (Слюсаренко. – Прим. «Чемпионата») тоже написала, видео и фото тоже скинула. Получается, в апреле я съездила в Пермь, а с июля он уже начал у них тренироваться. В итоге с 15 лет он живёт там самостоятельно», — сказала Светлана Янченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.