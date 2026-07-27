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Мама фигуриста Янченкова ответила, как отпустила сына жить одного в Перми в 15 лет

Мама фигуриста Янченкова ответила, как отпустила сына жить одного в Перми в 15 лет
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Светлана Янченкова, мама российского фигуриста Матвея Янченкова, рассказала, как приняла решение отпустить сына в одиночку жить в Перми в 15 лет.

«Это было решение, так сказать, осознанное, правильное. Потому что, если бы я его туда не отправила, он не свершился бы как спортсмен. Такой спортсмен, которого уже, так сказать, знают. Потому что я думаю, что он бы КМС выполнил, а потом бы завершил тренировки. У него уже были другие интересы, погулять, например. Да и особого роста не было в Екатеринбурге. Так что, по сути, переезд в Пермь — это как раз такой толчок для продолжения, который потом вылился уже в достаточно успешную карьеру.

Сейчас, насколько я знаю, Максим Траньков очень хорошо о нём отзывается. Ну, по крайней мере, когда комментирует их с Катей выступления. То есть вот такая история со счастливым концом получилась.

Приехав где-то месяца через три после начала тренировок в Пермь, я уже не узнала его катание. У него тогда партнёрша была Елизавета Романова. И за это время просто на 10 голов мой ребёнок вырос по мастерству. Просто на 10 голов. Ну и дальше ещё больше. Потом через год нам дали Катю (Чикмарёву. – Прим. «Чемпионата»)», — сказала Светлана Янченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

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