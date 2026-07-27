Мама Янченкова — о тренерах сына: у меня к пермской школе доверие на миллион процентов

Светлана Янченкова, мама российского фигуриста Матвея Янченкова, выступающего в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, высказалась о своём отношении к тренерам, работающим с парой.

— Вы как-то участвуете в тренировочном процессе Кати и Матвея?

— Нет, я абсолютно не вмешиваюсь в этот процесс. Я доверяю тренерам, которые работают с моими детьми. Я езжу постоянно на соревнования, что к Матвею, что к Полине. Моя самая большая гордость, конечно, что они оба мастера спорта и оба чемпионы России по юниорам.

— В будущем, может, и по-взрослому уже совсем скоро.

— Надеюсь. Всё может быть, всё может быть.

— Понятное дело, в Перми такая профессиональная школа, но вы же всё равно тренер. Вы в этом спорте очень хорошо разбираетесь и живёте им. Хотели когда-нибудь что-нибудь сказать Матвею, поправить?

— Вообще никогда и ничего. Честно говоря, я тренер одиночного катания и синхронного. Я в парном, конечно, понимаю, что это поддержка, а это выброс. Но уровни я же не знаю, так как на семинарах такому не училась. Я, наоборот, могу спросить: «Почему вам переставили, например, прыжок на начало». Он говорит: «Ну, потому что было нестабильно».

Это нормальная история в любом виде фигурного катания, хоть в одиночном, хоть в парном. Что более сложно, то ставят вперёд. И у меня к их команде и решениям абсолютное доверие, просто на миллион процентов. Я очень люблю наших тренеров. Когда мы видимся, у нас только очень тёплые чувства, очень доверительные отношения друг к другу. Я благодарю их, они меня благодарят за Матвея. Наш штаб я обожаю. Также фанаты меня на трибунах уже узнают, подходят, говорят: «Вы мама Матвея?» Я говорю: «Да». Они: «Ой, спасибо вам за такого Матвея». Это очень приятно. С некоторыми фанатами я уже даже общаюсь по-дружески, — сказала Светлана Янченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.