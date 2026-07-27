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Мама Янченкова: когда Катя и Матвей обошли Мишину и Галлямова, я поняла: всё возможно

Мама Янченкова: когда Катя и Матвей обошли Мишину и Галлямова, я поняла: всё возможно
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Светлана Янченкова, мама российского фигуриста Матвея Янченкова, выступающего в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, заявила, что после победы пары на этапе Гран-при в Омске поняла, что для них в фигурном катании нет ничего невозможного.

— То есть, по сути, от вас больше исходит такая психологическая поддержка Матвея? Он вообще нуждается в этом?
— Да. Психологическая. И это именно баннеры, это покричать на трибунах. Я часто выезжаю на соревнования, стараюсь на все главные приехать даже в своём плотном графике. В Питер и Москву летаю регулярно. Но немножко сожалею, что не побывала всё-таки в Омске на этапе, когда они стали первыми и обошли Мишину/Галлямова. Потому что до Омска, например, поездом или самолётом ехать нужно только через Москву, это не очень удобно.

— Такое событие хотели увидеть своими глазами?
— Конечно, такого же раньше никогда не было.

— Вы тогда что почувствовали? Что вообще всё возможно, если уж такое произошло?
— Да, я поняла, что для Матвея с Катей всё в фигурном катании возможно. Нужны просто чистые, уверенные прокаты. Спокойствие, уверенность в себе, — сказала Светлана Янченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

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