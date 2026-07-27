Мама Янченкова назвала победу над Мишиной/Галлямовым самой памятной в карьере сына

Светлана Янченкова, мама российского фигуриста Матвея Янченкова, выступающего в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, рассказала, почему считает победу пары над фигуристами Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым самой памятной в карьере сына.

— Этот прокат пока является для вас самым памятным в карьере сына?

— Да, конечно. Я прямо даже сейчас помню, как сильно за них болела. У них после короткой отрыв был совсем небольшой, там около 79 сотых, так что в целом было всё возможно. Но что в итоге там будет отрыв в 10 баллов, вообще никто не ожидал, конечно. Мишина и Галлямов сорвали поддержку и этим дали большой бонус для Кати с Матвеем. И в итоге всё свершилось.

— Нервничали очень сильно тогда?

— Не могу сказать, что прямо очень сильно. В этот момент я сидела на трибунах, так как у меня у дочери были контрольные прокаты. И я смотрела параллельно Матвея. И, что мне тоже очень понравилось, тренер Полины, с которым мы коллеги и подруги, остановил тренировку и сказал: «Давайте вместе посмотрим ребят». Мне тогда было очень приятно, что она прямо остановила тренировку. Ну потому что Матвей с ними тоже сотрудничает, приходит к ним.

Сейчас очень модно, когда синхронисты приглашают парников, чтобы помочь с поддержками, перебежками, взаимодействием и так далее. То есть мы посмотрели прокат и она продолжила тренировку. А тогда катали как раз Мишина с Галлямовым. И они заканчивают, я просто подскакиваю, все ко мне поворачиваются. Я кричу: «Да, смогли!» Я была в тот моменте в Екатеринбурге и пожалела, что не поехала в Омск, — сказала Светлана Янченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.