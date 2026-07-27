Мама фигуриста Янченкова рассказала, что часто приезжает на соревнования сына инкогнито

Светлана Янченкова, мама российского фигуриста Матвея Янченкова, выступающего в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, призналась, что часто посещает соревнования без ведома сына.

— А у вас есть какие-то, может быть, ритуалы или разговоры с Матвеем, которые могут позволить ему так чисто и хорошо выступить?

— Особо нет такого. Иногда даже бывает как в Красноярске, когда он сел на попу после прыжка и у меня просто истерика случилась, он мне сам позвонил и начал меня успокаивать. Не я его, а он: «Мама, не волнуйся, всё хорошо, это спорт. Не переживай, всё нормально».

Но обычно поддержка исходит от меня, конечно. Иногда приезжаю на соревнования инкогнито. То есть он мне не делает аккредитацию, а мне дают билет. Была такая история: из Москвы звонит подруга, говорит: «Света, у нас билет есть». А я вообще не собиралась ехать. Она говорит: «Прилетишь?» Я говорю: «Конечно». Я быстро порешала всё, договорилась с работой, подменилась, прилетела. Думаю, не буду до старта сыну говорить, чтобы его не будоражить. И всё. Они выступили, я кричу им с трибун «Мегаспорта». А он знал, что моя сестра там будет, то есть тётя его, и сделал ей аккредитацию. Они выходили поздороваться, обняться после выступления, и вдруг я иду ему навстречу. Он такой: «Ещё думаю, мне показалось, что ли, что твой голос услышал». Ну то есть иногда даже такие сюрпризы делаю.

— Даже на таком огромном стадионе и то вас услышал.

— Да, на таком огромном стадионе он узнал мой голос, представляете? Это на самом деле говорит как раз об очень сильной, как мне кажется, ментальной связи, — сказала Светлана Янченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.