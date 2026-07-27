Мама фигуриста Янченкова: возможно, у меня и сын, и дочь будут на следующей Олимпиаде

Светлана Янченкова, мама российского фигуриста Матвея Янченкова, выступающего в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, призналась, что после последних решений в мировом фигурном катании не исключает участия сразу двоих своих детей в Олимпиаде-2030. Полина Янченкова выступает в синхронном фигурном катании, которой включили в программу Олимпийских игр во Французских Альпах.

— Недавно пришли две счастливые новости. Во-первых, допуск наших фигуристов до международных стартов. Во-вторых, то, что синхронное катание теперь будет на Олимпиаде 2030 года. Для вас это что — какой-то сплошной праздник?

— Да, конечно. Вы знаете, возможно, что у меня и сын, и дочь будут на следующей Олимпиаде! Представляете? Сейчас Полина проведёт ещё два года в Екатеринбурге, но к 2030 году, может, всё-таки решит пойти в команду «Парадиз«. На Олимпиаде 100% будут именно они, так как не проиграли вообще ни одного старта за всё своё существование.

Я дочери рекомендую, но я как бы не могу за неё решение принимать. Она всё равно будет делать это сама. Как минимум всё равно два года она ещё будет кататься в «Юности». Её никто никуда не отпустит, потому что всё-таки они же тоже 21-кратные чемпионы России. И вот последние два года у них третье место. И поэтому Наталья Михайловна (Санникова, тренер команды. — Прим. «Чемпионата») хочет усиливать и усиливать команду. А Полина — одна из сильнейших. Поэтому её пока никуда никто не пустит. Будем ждать, время всё поставит на свои места, я всегда так говорю.

Если дочь решится на это, то у неё есть большой шанс поехать. У Кати с Матвеем, я думаю, уже сейчас 90% попадание на Игры. Сейчас для них самое главное — рейтинг набрать. Сын сказал, что у них скоро челленджеры начнутся рейтинговые, — сказала Светлана Янченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.