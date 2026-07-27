Мама Янченкова — о выходе сына на международную арену: главное — не давать слабину

Светлана Янченкова, мама российского фигуриста Матвея Янченкова, выступающего в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, рассказала, что с волнением ждёт выступления пары на международных стартах.

— А как вы считаете, нервов прибавится с международными стартами лично у вас? У ребят-то понятно, как будто новая жизнь, но вы будете за этим со стороны наблюдать. Вы планируете куда-то ездить или пока начнёте с просмотра дома в России?

— У них же был опыт по юниорам. В Красноярске, потом в Гданьске в Польше. Ну, это всегда волнение. Но я думаю, что, наверное, всё-таки дома начну за всем этим наблюдать. Это новый этап, новая ступень. Это очень волнительно. Самое главное для них — не давать слабину. Мы же очень хорошо ещё с Катиной мамой общаемся. У нас прямо тесное общение, как семья уже. Мы ежегодно встречаемся и на соревнованиях, и просто так.

В начале августа я собираюсь к ней в гости, и я думаю, что тогда мы будем с ней всё обсуждать — как вместе будем болеть и как это всё будем переживать. А потом решим, кто куда поедет, в том числе. Возможно, и вместе. Мне очень нравится, когда Оля (мама Екатерины Чикмарёвой. — Прим. «Чемпионата») ездит. Хотя Катюшка не очень любит, чтобы мама приезжала, а Матвей относится к моим приездам нормально, — сказала Светлана Янченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.