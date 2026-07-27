«Кричала и радовалась». Мама Янченкова — о допуске россиян до международных стартов

Светлана Янченкова, мама российского фигуриста Матвея Янченкова, выступающего в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, рассказала, как восприняла новость о допуске россиян к международным стартам.

«Ой, я в этот момент была в Турции. Пришла в отель, как раз открыла новости, прочитала и закричала прямо в номере. Это где-то было уже часов 12. Я прямо кричала и радовалась», — сказала Светлана Янченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

В сезоне-2026/2027 Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к стартам под своей эгидой в нейтральном статусе без государственной символики.