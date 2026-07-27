Мама Янченкова — о периоде отстранения россиян: очень тяжело, спортсмены теряют смысл

Светлана Янченкова, мама российского фигуриста Матвея Янченкова, выступающего в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, рассказала о сложностях периода без международных стартов.

— А тяжело вообще было сидеть все эти годы, особенно когда у вас ещё в группе катаются люди, которые, на международных турнирах выступают и показывают результаты (Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. — Прим. «Чемпионата»)?

— Да, да. Знаете, на самом деле, это очень тяжело, потому что спортсмены теряют смысл. Они не знают, к чему стремиться. Они понимают, что как бы мы тут в России молодцы, но куда дальше? Поэтому, на самом деле, было очень тяжело. Но Катя же ещё у нас с травмой ноги вылетала на целый сезон. То есть лично в нашей паре получилось не четыре, а три года пропуска. Ну а сейчас мы очень и очень рады. Наконец-то. Мотивация теперь прямо стала в 1 000 000%, — сказала Светлана Янченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.