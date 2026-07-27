Мама Янченкова: был мальчик, который выигрывал у Матвея, но сына взяли в Пермь, а того нет

Светлана Янченкова, мама российского фигуриста Матвея Янченкова, выступающего в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, призналась, что вера родителей в ребёнка может стать ключевым фактором в спортивной карьере.

— Что бы вы могли посоветовать родителям, которые только думают привести ребёнка в фигурное катание? У вас есть какие-нибудь размышления, советы на этот счёт?

— Да, есть. Не отчаиваться, если ваши дети будут занимать даже самые последние места. У нас было такое и у Матвея, и у Полины. То есть я сама видела в них силу, но часто судейская бригада почему-то убирала их подальше. Поэтому надо просто ждать, надеяться и вкладываться в своего ребёнка.

И самое главное — верить в него. Не надо ругаться, говорить, что ты такой-сякой, что-то делаешь не так. Надо просто поддерживать. Я всегда, когда у меня и Матвей, и Полина, приходили домой и рыдали, говорила им: «Не переживайте, время всё расставит на свои места». Так и получилось. Даже помню, был мальчик, который всё время выигрывал у Матвея, а потом Матвея взяли в Пермь, а того мальчика не взяли. Матвей был нестабильный очень. Один прыжок делает — девять лежит. Опять другой прыжок делает — девять лежит. Никогда не забуду, как Павел Сергеевич [Слюсаренко] сказал: «Я его возьму, но ничего не обещаю». Такие были первые слова Павла Сергеевича.

Слава богу, что он ничего не пообещал. Всё случилось само собой. Я верила в него. И сейчас уверена, он будет суперклассным парником. Самое главное, что он настоящий партнёр, который поддерживает свою партнёршу. Не фыркает, не психует, а наоборот, когда Катя падает или переживает, он всегда её поддерживает. Мне кажется, из-за этого ещё его очень сильно уважает народ, сидящий на трибунах, — сказала Светлана Янченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.