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Мама Янченкова заявила, что хочет, чтобы её сын стал народным фигуристом

Мама Янченкова заявила, что хочет, чтобы её сын стал народным фигуристом
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Светлана Янченкова, мама российского фигуриста Матвея Янченкова, выступающего в парном катании с Екатериной Чикмарёвой, призналась, что хочет, чтобы её сын стал народным фигуристом.

— Действительно так. Матвей, на самом деле, ещё достаточно близок с аудиторией в том числе. На тех же пресс-конференциях, как вы знаете, есть разные примеры. Спортсмены себя ведут по-разному с журналистами, с подписчиками и так далее. А Матвей всегда со всеми уважителен, с добрым юмором. Можно даже сказать, что он в какой-то степени такой народный фигурист.
— Это так. Единственное, чему я его учила: «Не лови никакую звёздную болезнь. Оставайся таким, какой ты есть». У него как-то был один момент, после которого я ему сказала: «Я тебя так не воспитывала». И он всё понял, извинился перед нужными людьми и продолжил уважительно со всеми общаться. Это самое главное. Поэтому я сейчас приглашаю его тоже работать с детьми на тех же мастер-классах, чтобы он мог пообщаться и с детьми, и с родителями, чтобы он действительно стал для всех народным фигуристом, — сказала Светлана Янченкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

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