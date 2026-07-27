Евгений Плющенко сообщил о завершении сборов в Азербайджане

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко сообщил о завершении сборов своих фигуристов из Академии Плющенко, которые проходили в Азербайджане.

Фото: Личный архив Евгения Плющенко

«Закончились наши сборы спортсменов Ангелов Плющенко в Азербайджане! Держим путь на Москву! Работать, работать и ещё раз работать!» – написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Ранее Плющенко опубликовал видео с подготовкой к старту сезона российской фигуристки Елены Костылевой, которая готовится к первому международному старту в карьере — этапу Гран-при в Сиане.

В конце июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до соревнований, проводимых под своей эгидой, в нейтральном статусе. Костылева после получения необходимого статуса была заявлена на этап Гран-при в Китае, который пройдёт в середине августа.