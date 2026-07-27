Глейхенгауз — об уходе Валиевой: ситуация с допингом нанесла травму всем нам

Хореограф-постановщик штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, как в команде восприняли решение фигуристки Камилы Валиевой покинуть группу, отметив то, как на это повлияла история с допингом.

– Как Камила Валиева ушла из вашей группы? И почему?

– Так сложилась жизнь. В какой-то момент каждый человек чувствует или решает, что для него будет лучше.

Камила пришла попрощаться и рассказать нам о своём решении. Мы обнялись, спокойно поговорили, выслушали её версию и причины, по которым это произошло, но ещё тогда мы понимали, что к этому всё шло. Из-за того, сколько времени и сил она уделяла шоу Татьяны Навки, и из-за того, как строились их отношения, как Навка окружала её заботой. Всё постепенно двигалось именно в этом направлении.

– Ты легко это принял? Или таких спортсменов сложно отпускать?

– Как можно что-то легко принять? Просто с Камилой здесь особенная история с тем, что у нас она такая девочка, которую было бессмысленно пушить, повышать голос. Это не нужно было никогда в тренировочном процессе, поэтому никаких конфликтов особо никогда не возникало. Это всегда была плодотворная совместная работа. И то, как и Этери Георгиевна всегда о ней отзывалась в интервью…

Вся эта ситуация, конечно же, подразбила эти отношения, в любом случае нанесла травму всем — и Камиле, и нам, тренерскому штабу. Я имею в виду не её уход, а ситуацию с допингом. И вся Олимпиада — всё равно это был небольшой перелом.

Для спортсмена, молодой, маленькой ещё девочки, несовершеннолетней, это не могло пройти бесследно. Я уверен, что ей было тяжело, может быть, даже психологически приходить на тренировку, нас всё время видеть. Может быть, она чувствовала, что ей психологически легче сменить обстановку — и это ей даст какой-то новый заряд для эмоций. Это просто обидно, но ты это понимаешь и принимаешь, – сказал Глейхенгауз в интервью Okko.