«На фоне остальных она просто пашет». Глейхенгауз — о тренировках Трусовой

Хореограф-постановщик штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз оценил работу фигуристки Александры Трусовой при подготовке к первому полноценному сезону после рождения ребёнка.

«То, как она тренируется и относится к рабочему процессу, возвращает нас в прекрасные времена высоких результатов и достижений, потому что на фоне остальных она просто пашет. Хотя напоминаю, за бортиком маленький ребёнок, она знаменита, известна, у неё много ещё активностей всяких. Но человек приходит на тренировку, ей говоришь: «Давай поработаем по короткой программе», просто под музыку что-то поделаем, а человек берёт — и целиком прокатывает короткую программу в июле месяце.

Другим ты всю тренировку пытаешься крикнуть: «Когда вы возьмёте музыку?» А Сашу всегда надо было останавливать, ничего не изменилось. Человек знает, как надо было работать и продолжает работать. Конечно, всё равно где-то контролируешь, снижаешь, где-то она уже не может в таких объемах или то количество четверных, но оно и не нужно. Однако ты видишь настоящего спортсмена, с которым вы выходили на самые высокие результаты, понимаешь, как должен человек работать на льду, чтобы так и происходило.

Прошлое поколение спортсменов было более голодное почему-то до побед, в тренировочном процессе по-спортивному злые, они друг с другом соперничали. Это всё позволяло выходить на новый и новый уровень каждый день на тренировках. Сейчас не вижу у людей какой-то запредельной мотивации. Возможно, это было связано с отстранением. Никто не винит их, что без международных соревнований, возможно, не хватает мотивации, но той работы, бесконечного соперничества и так далее мне не как тренеру не хватало. С возвращением Саши понял, что дело не в том, что я как-то не так отношусь или требую много от действующих спортсменов, а что вот так должно быть», — сказал Глейхенгауз в интервью Okko.