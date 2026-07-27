«Первые дни тяжело давались». Глейхенгауз — об эмоциях после Олимпиады-2026

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал о переживаниях, связанных с результатом российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде-2026. Спортсменка на Играх в Италии заняла шестое место, выступив в нейтральном статусе.

«У меня переживания и разочарование были там сразу, на месте. Понятное дело, что первые дни после Олимпиады тяжело давались. Я старался не выходить из своей каморки, день точно провёл, не выходя на улицу. Это просто накопленная усталость, эмоциональное выгорание. Потому что очень много нервов и сил было потрачено на подготовку. И, конечно, это [шестое место Петросян] не тот результат, который хотелось показать.

Понятно, так складывался сезон — обстоятельства, травмы, сложности в подготовке — не было такого, что мы туда едем побеждать. Как ездили на предыдущие две Олимпиады — с полной уверенностью, что едем за золотом, а то и за всеми тремя местами. Здесь не было такого ощущения. Но желание и надежда всё равно у тебя всегда остаются, поэтому всё равно немножко разочарован тем, что не получилось показать тот уровень, который всё это время показывали.

Это скорее про внутреннее тренерское ощущение, что не смогли подтвердить статус лучшей команды в женском одиночном на мировой арене», — сказал Глейхенгауз в интервью Okko Sport.