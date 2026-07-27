«Она ещё не выходила на лёд». Глейхенгауз — о восстановлении Двоеглазовой после травмы

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, что серебряный призёр чемпионата России — 2026 Алиса Двоеглазова проходит восстановление после травмы и не тренируется на льду.

«По Алисе речь шла, если нас допустят только в юниорах, тогда есть смысл ей идти в юниоры. Если нас допускают во взрослые, зачем ей идти в юниоры? Мне кажется, по юниорам у девочек не сильно меньше конкуренция.

Во-первых, Алиса восстанавливается от травм. Она ещё даже не выходила на лёд. Мы абсолютно здесь не торопимся и следуем всем рекомендациям врачей. Потому что при таких травмах нельзя допустить рецидива, нужно отсидеть от начала до конца весь срок, который врачи требуют. Говорить о каких-то соревнованиях в августе-сентябре нецелесообразно», — сказал Глейхенгауз в интервью Okko Sport.