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Алиса Двоеглазова начала тренировки на льду под контролем реабилитолога — источник

Алиса Двоеглазова начала тренировки на льду под контролем реабилитолога — источник
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Победительница финала Гран-при России, серебряный призёр чемпионата России (2026) фигуристка Алиса Двоеглазова недавно вышла на лёд по ходу восстановления после травмы, сейчас спортсменка занимается под контролем реабилитолога.

«Алиса Двоеглазова вышла на лёд около пары недель назад, пока фигуристка скользит под присмотром врача-реабилитолога. О полноценных тренировках речи пока не идёт», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, Двоеглазова получила серьёзную травму бедра весной 2026 года. Ранее появилась информация, что Алиса пропустит часть соревнований в сезоне-2026/2027. 17-летняя фигуристка в июле получила статус нейтрального спортсмена для участия в международных стартах.

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