Илья Малинин опубликовал загадочное обращение

Олимпийский чемпион в командном турнире, трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин опубликовал у себя на странице в соцсети видеообращение, в котором заявил, что пришло время «для чего-то нового». Ранее фигурист сообщал, что 27 июля опубликует важную новость, но не раскрывал её деталей. В конце нового ролика появляются слова «Взгляд в 2030-й. Часть первая. Сезон-2026/2027. Скоро».

«Привет, ребята. Просто хочу поговорить с вами. Последние несколько лет были для меня насыщенными, просто хочу сказать, что очень благодарен за то, что сделал, и за то, что все вокруг меня сделали, чтобы помочь мне достичь этого. Никогда не думал, что буду заниматься этим прямо сейчас, но думаю, пришло время.

Конечно, я всегда верил, что за каждым концом следует новое начало, но действительно думаю, что пришло время. Пришло время для чего-то нового. Пришло время для чего-то другого», – сказал Малинин в видео.

Некоторые фанаты Малинина посчитали, что фигурист подтвердил свою работу над программами для выступления в сезоне-2026/2027 в рамках первой части проекта «Видение 2030», нацеленного на Олимпийские игры 2030 года.