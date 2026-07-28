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«Мне абсолютно пофиг уже». Медведева — о переживаниях о проигрыше на Олимпиаде-2018

«Мне абсолютно пофиг уже». Медведева — о переживаниях о проигрыше на Олимпиаде-2018
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Обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр — 2018 фигуристка Евгения Медведева раскритиковала болельщиков, считающих, что она спустя долгое время продолжает болезненно переживать проигрыш на Играх в Пхёнчхане.

Олимпиада 2018. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
23 февраля 2018, пятница. 04:00 МСК
Окончено
1
Алина Загитова
Россия
239.57
2
Евгения Медведева
Россия
238.26
3
Кейтлин Осмонд
Канада
231.02

«Поняла, откуда пошло вот это: «Медведева задолбала ныть, она уже восьмой год не может пережить свою Олимпиаду», вот это всё… Потому что в TikTok этого очень много. И люди, видимо, в основном листают ленту в TikTok.

Не знаю, не так часто говорю про Олимпиаду… Я вам больше скажу: мне абсолютно пофиг уже на неё. Восемь лет прошло. У меня мозги поменялись, мне реально всё равно. Могу пошутить про серебро, но это же угар. Окей, я-то пошутила — пошла дальше, а вы сделали вот эту вырезку и написали: «Вот, смотрите, Медведева опять пошутила», «она жить не может без этого», «она страдает уже девятый год», «пожалейте Женю»…

Я это всё к чему… К тому, что людям нравится мусолить. И люди будут мусолить то, что интересно им, а не то, что интересно мне. И неважно, как я себя представляю в медиа, как я себя позиционирую по жизни. Сколько угодно могу кого-то похвалить, выразить своё мнение — люди будут мусолить именно то, что интересно им», — сказала Медведева в нескольких видео, опубликованных у неё на странице в соцсети.

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