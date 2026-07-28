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«Регулярные тренировки при этом никто не отменял». Трусова — о ближайших планах

«Регулярные тренировки при этом никто не отменял». Трусова — о ближайших планах
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала новые фото с сыном и рассказала о ближайших планах.

Фото: Из личного архива Игнатовой

Фото: Их личного архива Игнатовой

«Это мы с Мишаней радуемся солнечному дню и очень активной неделе! Поездка в Китай совсем скоро (новый номер уже готов), а перед этим надо успеть провести большую семейную съёмку – на носу важная дата как-никак (7 августа сыну фигуристки Михаилу исполнится один год. — Прим. «Чемпионата»). Работу и регулярные тренировки при этом никто не отменял, так что живём в привычном плотном режиме», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

Напомним, в начале 2026 года Александра объявила о возобновлении спортивной карьеры после рождения ребёнка. В грядущем сезоне она будет выступать под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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