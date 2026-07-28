Фото: Александра Трусова тренируется в присутствии годовалого сына

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) показала, как тренируется в зале в присутствии маленького сына Михаила.

Фото: Из личного архива Игнатовой

Фото: Из личного архива Игнатовой

«Моя группа поддержки на тренировках едва ли не активнее, чем я», – написала Игнатова на своей странице в социальной сети.

В августе 2024 года Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, а летом 2025 года у пары родился сын Михаил. Через пять месяцев после появления ребёнка на свет Александра объявила о возобновлении спортивной карьеры. В будущем сезоне она будет выступать под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.