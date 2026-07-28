«Саблист есть саблист». Тарасова поздравила Граудыня с победой на ЧМ по фехтованию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила российского саблиста Павла Граудыня с победой на чемпионате мира по фехтованию.

«Саблист есть саблист. Мы его поздравляем и благодарим, а также поздравляем нас с этой победой», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Граудынь выиграл золото чемпионата мира в мужской сабле, победив в финале южнокорейца До Кён Дона со счётом 15:7. Золото Павла стало первой для России медалью на международных турнирах по фехтованию после возвращения флага и гимна. Стоит отметить, что в соревнованиях принимали участие ещё два российских саблиста – Камиль Ибрагимов и Анатолий Костенко. Последний выбыл на стадии 1/16 финала, а Ибрагимов – в 1/8 финала турнира. Чемпионат мира – 2026 по фехтованию проходит в Гонконге с 22 по 30 июля.