«Взгляд на 2030-й». Малинин намекнул, что собирается продолжить карьеру до Олимпиады-2030

Олимпийский чемпион в командном турнире и трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин опубликовал у себя на странице в социальной сети пост с подборкой фотографий с соревнований и подписью «Взгляд на 2030-й». Скорее всего, Малинин выступит в следующем сезоне (2026/2027) и будет нацеливаться на Олимпийские игры 2030 года.

Напомним, ранее фигурист анонсировал важную новость и опубликовал видеообращение у себя в соцсетях.

«Привет, ребята. Просто хочу поговорить с вами. Последние несколько лет были для меня насыщенными, просто хочу сказать, что очень благодарен за то, что сделал, и за то, что все вокруг меня сделали, чтобы помочь мне достичь этого. Никогда не думал, что буду заниматься этим прямо сейчас, но, думаю, пришло время.

Конечно, я всегда верил, что за каждым концом следует новое начало, но действительно думаю, что пришло время. Пришло время для чего-то нового. Пришло время для чего-то другого», – сказал Малинин в видео.