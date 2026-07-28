Стало известно, что Татьяна Навка потребовала от ЕС более € 2 млн и отмены санкций

Стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду и продюсер ледовых шоу Татьяна Навка потребовала от Евросоюза более € 2 млн и отмены санкций.

«Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, обратилась в суд с целью добиться отмены санкций Европейского союза, введённых против неё из-за военных действий на Украине, следует из материалов, опубликованных на сайте ЕС.

Навка была включена в санкционный список ЕС в июне 2022 года в рамках мер против лиц, связанных с действиями Москвы на Украине. В тот же список попали дочь Пескова Елизавета и его сын Николай.

Согласно данным, опубликованным на принадлежащем ЕС портале EUR-Lex, 51-летняя Навка добивается отмены введённых против неё ограничений через Европейский суд общей юрисдикции. В исковом заявлении указано, что основания для введения ограничений не были надлежащим образом сформулированы, были допущены ошибки в праве и в оценке фактических обстоятельств, а также что ЕС не смог доказать наличие достаточной связи между нею и заявленной целью санкций.

Из того же документа следует, что Навка требует от Совета Европейского союза компенсации материального вреда, а также вреда, причинённого её репутации, и иного нематериального вреда на общую сумму чуть более € 2 млн», — говорится в публикации информационного агентства Reuters.